Sciopero del trasporto pubblico locale a Pescara e in Abruzzo, ecco quando

Sciopero del trasporto pubblico locale a Pescara e in Abruzzo. La mobilitazione è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali degli autoferrotranvieri. Il personale dell'azienda Tua si fermerà lunedì 8 febbraio, a partire dalle ore 9.

Braccia incrociate, come detto, anche nella nostra città. I disagi per chi dovrà prendere l'autobus non riguarderanno l'intera giornata ma solo la mattina, visto che alle ore 13 lo sciopero dovrebbe concludersi. Nella vicina Chieti protesteranno altresì gli autisti della società La Panoramica.