Sciopero aeroporti e disagi per i passeggeri: l'avvocato chiarisce tutti i dubbi

Possibili disagi per chi venerdì 27 gennaio ha prenotato un volo. Come annunciato dal sindacato Cub Trasporti i lavoratori del comparto aeroportuale e indotto aeroporti sciopereranno per 24 ore. Già solo la compagnia Ita Airways ha annunciato la cancelazione di 18 voli nazionali.

Per rispondere ai dubbi dei passeggeri arrivano le precisazioni dell'avvocato Edno Gargano.

“Innanzitutto, in questi casi bisogna distinguere due tipologie di scioperi: quelli inerenti all’attività del vettore come, ad esempio, scioperi dei piloti o di altro personaleì e quelli che invece sono esterni all’attività vettoriale, come quello di venerdì 27 gennaio”, spiega. “Infatti, in caso di scioperi del personale del vettore (piloti, hostess e così via.), il passeggero ha diritto di richiedere la compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento (Ce) 261/04, che varia da 250 a 600 euro in base alla tratta percorsa, oltre al rimborso del biglietto di viaggio e al risarcimento dei danni subiti. Questo è stato recentemente stabilito dalla corte di giustizia europea con sentenza del 23 marzo 2021 C?28/20”.

“Nel caso di scioperi esterni alla attività vettoriale, come ad esempio lo sciopero annunciato, siamo di fronte ad una 'circostanza eccezionale' che esclude il pagamento da parte del vettore della compensazione pecuniaria. Resta fermo però il diritto del passeggero di richiedere il rimborso del biglietto di viaggio. Al passeggero – conclude il legale - è comunque dovuta l’assistenza che consiste nel ricevere pasti e bevande in congruità con l’attesa e qualora il volo sia stato cancellato e spostato al giorno successivo, anche il pernottamento in hotel”.