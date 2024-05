A Villa Sabucchi una targa dedicata a Margherita Hack in occasione dell'evento Scienza under 18

Si presenta al pubblico l'edizione 2024 di Scienza Under 18, la rassegna di comunicazione scientifica che da anni anima la città con una serie di eventi destinati alle studentesse, li studenti e alla cittadinanza. A promuovere l’iniziativa è l’associazione Su18 Pescara per l’Abruzzo con il patrocinio del Comune di Pescara e l’università d'Annunzio Chieti-Pescara e che vanta come partner le principali istituzioni locali, l’Università, le associazioni e le scuole della regione. L’obiettivo principale è quello di portare la scienza in piazza attraverso eventi altamente coinvolgenti.

L'appuntamento con “il tavolo della didattica del fare” che si trasforma in “tavolo della comunicazione facendo” è lunedì 13 maggio nel parco di Villa Sabucchi e si tratta della manifestazione che chiude il ciclo annuale di eventi che si svolgono in tutta la regione.

Come ogni anno, anche in questa primavera del 2024 a Pescara si rinnova la preziosa collaborazione con le scuole che propongono laboratori didattici ideati e spiegati da studentesse e studenti. I progetti verranno presentati secondo diverse modalità: exhibit, mostre interattive, multimedia, fotografia scientifica, robotica.

Verrà dato ampio spazio alle tematiche inerenti la salute planetaria (persone e pianeta , una delle mission sostanziali di Su18 Pescara. Negli appuntamenti in calendario si parlerà di lotta allo spreco e di prevenzione. Presente anche il gazebo interattivo dell'università “Verso la notte dei ricercatori”.

Per l'occasione sarà anche scoperta la targa di intitolazione dell'area all'interno di Villa Sabucchi e dedicata alla scienzaza Margherita Hack. Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli e il magnifico rettore Liborio Stuppia.