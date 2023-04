Schiuma bianca sulla battigia dopo il ripascimento al confine fra Pescara e Francavilla [VIDEO]

Torna il fenomeno della schiuma bianca sulla battigia del lungomare di Pescara. Questa volta, come mostra un video, la strana schiuma è comparsa al confine fra Pescara e Francavilla al mare, sul lungomare sud. In quel tratto, fra l'altro, sono in corso le operazioni di ripascimento in vista dell'estate. Il fenomeno non è nuovo: già anni fa anche in altri punti del lungomare era stata notata la schiuma bianca che aveva anche preoccupato i cittadini temendo qualche problematica di natura chimica.

In realtà, come riportato da Chieti Today, il Wwf ha chiarito che si tratta di un fenomeno naturale:

"L’apporto, attraverso le acque dei fiumi e dei fossi che arrivano al mare, di sali di azoto e fosforo, nutrienti per le fioriture algali, determinano infatti una aumentata riproduzione di macro e micro alghe - sempre stando alle spiegazioni dell'associazione ambientalista - e la loro decomposizione porta a sua volta un aumento di sostanza organica che agisce da stabilizzante della schiuma del moto ondoso, soprattutto quando si è in presenza di barriere frangiflutti. Il risultato è la formazione di una schiuma persistente anche sulla battigia". In passato infatti erano state condotte anche delle analisi da parte delle agenzie territoriali per la tutela dell'ambiente, dalle quali era emerso che non vi erano contaminazioni di natura chimica.