Schianto nella notte, morti quattro uomini: il dolore di Spoltore e Moscufo un anno dopo

Schianto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2020, non si placa il dolore di Spoltore e Moscufo a un anno di distanza da quella tragedia sulla provinciale 59 in contrada Pischerano, dove morirono quattro uomini. Come fa sapere Spoltore Notizie, le vittime verranno ricordate con due messe di suffragio che si terranno il 22 febbraio, cioè proprio nel giorno in cui ci fu il terribile incidente che costò loro la vita. Entrambe le funzioni inizieranno alle ore 18.

Nella chiesa di San Camillo De Lellis, a Villa Raspa di Spoltore, verranno ricordati Fabrizio e Simone Cerratani, padre e figlio rispettivamente di 54 e 24 anni. Simone era anche un calciatore del Real Caprara. Nella chiesa parrocchiale di San Cristofaro, a Moscufo, verrà invece commemorato Adriano Sborgia, 34enne di Moscufo. Nel sinistro perse la vita anche il 50enne pescarese Maurizio D’Agostino.