Incontro a Spoltore sugli scenari per l'aggregazione dell'area metropolitana Pescara-Chieti

"Scenari per l'aggregazione metropolitana Chieti-Pescara".

Questo il titolo dell'incontro pubblico in programma nella sala consiliare del Comune di Spoltore.

L'appuntamento, organizzato dall'amministrazione comunale, è per martedì prossimo, 16 novembre, alle ore 18.

Lo scopo è quello di rileggere il processo di "fusione per la Grande Pescara" a 7 anni dai referendum consultivo sull'unione dei territori di Spoltore, Montesilvano e Pescara. Interviene per i saluti il sindaco Luciano Di Lorito mentre i relatori saranno gli urbanisti Lucio Zazzara, Roberto Mascarucci e lo storico Licio Di Biase. Coordina l'assessore Roberta Rullo: «Consideriamo questo il momento giusto per un momento di riflessione che coinvolga gli esperti e i cittadini. Bisogna riflettere sulle cose da fare, su quello che ancora manca per rendere questo processo di fusione davvero vantaggioso per tutti i territori coinvolti».

Per partecipare è richiesto il green pass.