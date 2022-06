VIDEO | Uomini e Donne, il pescarese Andrea Della Cioppa non è la scelta della tronista Veronica

La scelta di Veronica Rimondi, l'ultima tronista di Uomini e Donne, l'amato e seguito programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non è ricaduta su Andrea Della Cioppa, il corteggiatore pescarese che era rimasto in corsa solo con il veneziano Matteo Farnea.

La scelta di Veronica è stata mostrata nel corso della puntata odierna (mercoledì 1 giugno), l'ultima della stagione prima della pausa estiva.

La fase della scelta inizia con i migliori momenti vissuti da Veronica e Andrea:

Poi entrambi i corteggiatori hanno passato una giornata con Veronica nella propria città.

E nel caso di Andrea a Pescara. In una prima clip viene mostrata la casa del ragazzo di 29 anni, dove vengono presentati il fratello e il cugino. In una seconda clip i due giovani sono in riva al mare nella zona non distante dal porto e la giornata si conclude con Andrea e Veronica sul ponte del Mare per ammirare la bellezza del tramonto tra le motagne e l'arenile. Tornando alla puntata in studio Veronica decide di far entrare prima Andrea e, come tradizione ormai, il primo quasi mai è la scelta. E anche questa volta è andata così. Inevitabile la delusione per Andrea che però incassa bene il colpo e augura il meglio a Veronica dicendole che le vuole bene.

Per rivedere la puntata: https://www.wittytv.it/uomini-e-donne/mercoledi-1-giugno/