Dopo via Chieti scarificato l'asfalto anche in piazza Garibaldi e sul ponte d'Annunzio [FOTO-VIDEO]

Dopo via Chieti, che nei giorni scorsi è stata interessata dagli interventi per il rifacimento del manto stradale, la scorsa notte macchine e operai si sono occupati della scarificatura della strada del ponte d'Annunzio e di piazza Garibaldi nella zona di Pescara Porta Nuova.

Dopo questo primo intervento si procederà con la posa del nuovo asfalto.

Questo quanto spiega il sindaco Carlo Masci: «Fare questi lavori di notte, soprattutto nelle strade più trafficate, ci permette di ridurre notevolmente i disagi. La nostra città aveva bisogno di questi interventi di asfaltatura e riqualificazione delle strade, li stiamo facendo dovunque. Dal 2015, infatti, a causa dei limiti di spesa imposti dal piano di risanamento finanziario derivante dal predissesto, il Comune di Pescara ha avuto a disposizione risorse molto limitate da investire per queste voci di spesa. Ma oggi, passati questi anni difficilissimi, rimesso a posto il nostro bilancio e intercettati al meglio i fondi del Pnrr, abbiamo messo in campo la più grande mole di lavori pubblici mai attuata in città, con investimenti che superano i 100 milioni di euro. Pescara guarda sempre avanti».