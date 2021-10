Dalla Scandinavia in arrivo dodici cycling stakeholders del turismo per scoprire le bellezze dell'Abruzzo

Arrivano direttamente da Norvegia, Svezia, Danimarca e Islanda, tutti rigorosamente in bici, i tour operator che fino al 19 ottobre prossimo visiteranno l'Abruzzo per scoprirne le risorse naturali, architettoniche ed enogastronomiche nell'ambito del progetto voluto dalla Regione Abruzzo con la collaborazione con Cna Turismo Abruzzo denominato "Abruzzo Cycling", un tour sulle due ruote che li porterà nel parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise, nella vallata del Sagittario, a Scanno Villalago e Castrovalva fino a Sulmona, proseguendo verso Campo di Giove e la Maiella orientale, da Palena a Fara San Martino, fino al traguardo fissato sulla costa dei trabocchi. L'obiettivo è interessare gli stakeholders per portare turisti dai paesi scandinavi. Previsti anche altre attività come una arrampicata in falesia, e infine con un lancio col parapendio.

Da domani, invece, via al primo tour esplorativo sulle due ruote di circa 85 chilometri, lungo il percorso naturale “Il Cuore D’Abruzzo”; lunedì seconda tappa da 60 chilometri sulle strade che hanno ospitato le tappe del Giro d’Italia e della Tirreno-Adriatica con i loro campioni, fino a Lanciano e San Vito Chietino; per concludere il tutto martedì 19 ottobre, con il terzo e ultimo tour di una quarantina di chilometri che si snoderà in gran parte lungo il litorale. Molta fatica, come si vede, che però vedrà ogni giorno i protagonisti vivere anche i giusti momenti di relax degustando a pranzo e a cena, in aziende agricole, ristoranti e cantine, i piatti e i vini della migliore tradizione gastronomica regionale.