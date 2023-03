A Scafa inaugurata una panchina lilla dedicata alle persone con disturbi dell'alimentazione

Una panchina lilla, colore simbolo della lotta e contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione, è stata installata e inaugurata ieri 15 marzo a Scafa. La panchina si trova nel parco Lavinio in località Decontra, ed è stata restaurata dal nonno di una paziente affetta da questi disturbi Giacomo Dancelli, e dipinta e decorata dall'artista di Torre de' Passeri Rosa Cococcia. L'iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale di Scafa, fa parte di una serie di eventi dedicati al tema dei disturbi alimentari che vede un aumento preoccupante dei pazienti, soprattutto fra i giovani. Sabato, sempre a Scafa, si terrà il convegno "Oltre il corpo dentro la mente: realtà e prospettive per la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione" dove saranno presenti alcuni dei principali esperti del settore a livello nazionale.

Presenti, fra gli altri, all'inaugurazione della panchina il sindaco di Scafa Giordano Di Fiore, il sindaco di Torre de' Passeri Giovanni Mancini assieme all'assessore Alessandrea Bortoletti. Mancini ha dichiarato:

"Presto adotteremo in tutte le amministrazioni comunali un manifesto che ci farà fare rete per parlare e sensibilizzare in maniera unita su questo delicato argomento avanzando anche serie proposte agli enti sovracomunali ed ovviamente anche Torre de Passeri, con la partenza odierna di Scafa, adotterà un panchina lilla. Un sentito ringraziamento va fatto all'amministrazione comunale di Scafa, alle famiglie intervenute, tra le quali c'era una rappresentanza torrese alle quali siamo voluti essere vicini in questa giornata"