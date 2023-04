Scaduta l'ordinanza restrittiva a Pescara Vecchia almeno per ora la movida torna alla "normalità"

Ci vorrà ancora qualche giorno per sapere se l'ordinanza che ha interessato i locali di Pescara Vecchia scaduta il 2 aprile sarà o meno rinnovata. Allo studio degli uffici del Comune ci sono ora le relazioni dell'Arta (Agenzia regionale tutela dell'ambiente) e quelle della polizia municipale e solo quando si avrà un quadro chiaro il sindaco Carlo Masci deciderà se proseguire su quella linea o meno.

Una misura contestata, ma che aveva accolto alcune delle istanze degli addetti i lavori con le associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) che alla luce dei primi dati emersi dalle rilevazioni Arta fatte nei 15 giorni in cui l'ordinanza è stata in vigore, hanno chiesto chiaramente non solo di rivedere le cose, ma anche di mettere nel cassetto quel piano di risanamento acustico che presto tornerà in consiglio comunale per la definitiva adozione.

Le rilevazioni di cui si parla in realtà riguardano solo alcuni dei 15 giorni in cui le misure restrittive sono state in vigore. Giorni in cui sarebbe comunque emerso che a far superare la soglia di rumore consentita sarebbe stato più il vociare che la musica. Musica che secondo quanto previsto era possibile avere nei locali, ma a porte chiuse e solo fino alla mezzanotte per chi non ha le autorizzazioni. Un dato che aveva spinto il presidente della commissione comunale commercio Fabrizio Rapposelli e dire “basta” alle restrizioni e sì a nuovi orari e un ripensamento della cosiddetta movida.

Per l'assessore al commercio Alfredo Cremonese al contrario l'ordinanza il suo effetto lo ha sortito e cioè quello di consentire di far lavorare le attività e allo stesso tempo far riposare i residenti da cui era partita la protesta che aveva portato all'ordinanza. Proprio della musica, spiega, si erano lamentati e con l'ordinanza e il rispetto della stessa nessuno sembra abbia avuto più da ridire.

Sembra dunque che non sia il vociare a infastidire chi abita tra via dei Bastioni, corso Manthoné e via delle Caserme e questo è uno di quegli elementi che dimostrerebbe come, sostengono le associazioni di categoria, il piano di risanamento acustico che proprio al rumore antropico intende mettere un freno, non abbia ragione di esistere. Su questo però qualche giorno fa è intervenuto anche l'assessore comunale Isabella Del Trecco che ha tentato di rassicurare sul come lo stesso sarà applicato spiegando che alle misure si farà ricorso solo se e quando necessario e che comunque il monitoraggio sarà costante. “Non vogliamo spegnere la zona”, aveva aggiunto riferendosi al quadrilatero di piazza Muzii da cui quel piano ha preso le mosse, ma che sarà applicabile in tutte le zone della città.

A meno di cambiamenti nei prossimi tre giorni il prossimo fine settimana potrebbe essere quello del ritorno alla normale movida lungo le strade di Pescara Vecchia.