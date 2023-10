Meritata pensione per il dipendente del Comune Sauro Musa, il sindaco Masci: "Perdo una colonna della mia segreteria"

Meritata pensione raggiunta da Sauro Musa dipendente del Comune di Pescara che smette l'attività dopo numerosi anni di servizio.

Musa lavorava all'interno della segreteria del sindaco.

«Un saluto per un grande amico che va in pensione e lascia il Comune dopo tanti anni di onorato servizio! In bocca al lupo Sauro Musa», scrive in una condivisione il consigliere Vittorio D'Incecco.

«Una persona stupenda», dice il sindaco Carlo Masci di Sauro Musa, «serio, silenzioso, concreto, mai sopra le righe, sempre disponibile, ha affrontato ogni situazione con la giusta calma, senza mai perdere la pazienza, con il sorriso sulle labbra. Un gran lavoratore che non ha mai guardato l'orologio, seduto sulla scrivania senza nessuna distrazione. Se avesse potuto sarebbe rimasto, una di quelle persone per le quali il lavoro è una missione. Un esempio di positività di dipendente pubblico. Sono certo che, quando ci servirà una mano, lo rivedremo in Comune a lavorare gratuitamente, come volontario, tanto è il legame che si è creato con la nostra città. Perdo una colonna della mia segreteria, ci mancherà anche umanamente, con lui si era instaurato un rapporto di amicizia sentito».