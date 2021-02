Pietre contro le auto a Spoltore, ascoltati i testimoni e le vittime

Come riporta Spoltore Notizie, la polizia locale e il comandante Panfilo D’Orazio stanno proseguendo le indagini sul caso dei giovani accusati di aver preso a sassate le macchine in transito lo scorso 20 febbraio in località Frascone