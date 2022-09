Sara Serraiocco tra le star protagoniste del Festival del Cinema di Venezia 2022

È sbarcata a Venezia l’attrice pescarese Sara Serraiocco in occasione dell’annuale mostra cinematografica. Il film in concorso è Il Signore delle Formiche del regista Gianni Amelio.

L’artista ha recitato accanto ad altri due grandi interpreti del cinema italiano: Luigi Lo Cascio ed Elio Germano. Il film sarà nelle sale a partire dal prossimo 8 settembre 2022.

Tuttavia Sara Serraiocco, che è diventata mamma da pochissimo della piccola Maria, è al Festival del Cinema di Venezia 2022 anche con il film Siccità fuori concorso, nelle sale dal prossimo 29 settembre 2022.

Seguita dalla stylist Valeria J Marchetti, Sara Serraiocco ha sfoggiato un total look Fendi per il suo arrivo, caratterizzato da un long trench longo, borsa in pelle a spalla, scarpe a punta chiare e maxi occhiali da sole.

Anche per la presentazione del film Il Signore delle Formiche, l’attrice pescarese si è affidata nuovamente alla casa di moda Fendi preferendo un completo austero composto da giacca bustier con cintura, gonna sabbia dritta, scarpe décolleté con tacco scultoreo e sacca in vita.