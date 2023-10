"Sanzione illegittima per chi supera la linea d'arresto ai semafori con le telecamere", la sentenza del giudice di pace

Le multe elevate dalla polizia locale di Pescara verso coloro che hanno superato la linea d'arresto negli incroci dove sono presenti i semafori con le telecamere sarebbero illegittime.

A dirlo è una sentenza del giudice di pace Gaetano Marano del locale tribunale che ha accolto il ricorso proposto dall'avvocato Alessandro Ferraro difeso dal collega Francesco Maria Di Gaetano.

Il legale pescarese ha proposto ricorso contro un verbale dello scorso 15 gennaio con il quale gli era stata contestata la violazione dell’articolo 40 del codice della strada con riferimento all’articolo 146 comma 2 del codice della strada commessa il 5 dicembre 2022 (violazione segnaletica orizzontale in corrispondenza di impianto semaforico).

«Il ricorrente», si legge nella sentenza, lamenta l’insussistenza della contestata violazione, in uno con la ingannevole e fuorviante segnaletica orizzontale, costituita da due strisce trasversali di arresto, posto che, in ogni caso, il ricorrente ha fermato la marcia prima della striscia trasversale più prossima all’impianto semaforico, la cosiddetta "casa avanzata" che consente ai ciclisti di avere una posizione di maggiore visibilità. In secondo luogo, rilevava il ricorrente come la pretesa violazione fosse frutto di trascurabile disattenzione, che non aveva recato pericolo alcuno per l’altrui incolumità, né rischio per la circolazione».

Il punto chiave della sentenza è il 4: «la delibera di giunta e, soprattutto, la consequenziale ordinanza dirigenziale, sopra richiamate ed attentamente esaminate, con le quali si è formalmente autorizzato l’utilizzo del dispositivo per la rilevazione di infrazioni, risultano limitate e circoscritte esclusivamente all’ipotesi di violazione dell’articolo 146 comma 3 del codice della strada, cioè quella di chi prosegua la marcia nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa. Si tratta, all’evidenza, di un’infrazione oggettivamente diversa da quella contestata al ricorrente ma che, proprio per questo e per il fatto che sarebbe stata rilevata con un apparecchio destinato ad accertare solo il cosiddetto passaggio e prosecuzione di marcia con semaforo rosso, non poteva essere accertata con detto strumento, in quanto non autorizzato per detta specifica violazione (art.146 comma 2 C.d.S.), bensì solo per quella più grave prevista dall’art.146 comma 3 C.d.S».

Per questa ragione il giudice di pace accoglie il ricorso annullando il verbale e condanna il Comune di Pescara a rifondere al ricorrente le spese del giudizio e che si quantificano in 43 euro per esborsi e 139 euro per compenso professionale, oltre spese generali.