A Santa Teresa una via dedicata a Peppino Impastato

Sarà dedicata a Peppino Impastato una strada di Santa Teresa di Spoltore. Lo ha fatto sapere il consigliere comunale Giordano Fedele. Impastato fu ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 ad appena 30 anni. Lo stesso Fedele aveva lanciato la proposta:

La memoria è fatta anche di piccoli simboli che incontriamo ogni giorno, come il nome di una via: la vita di Impastato, esempio di enorme coraggio e grande rettitudine, è da sempre e lo sarà anche in futuro un modello da seguire per chi crede nella legalità e nello Stato".