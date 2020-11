Nella scuola di Santa Teresa di Spoltore due alunni positivi al Covid: scatta la chiusura

Chiusa per due giorni la scuola primaria di Santa Teresa di Spoltore per due casi di Covid. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito, attraverso un post sulla sua pagina ufficiale Facebook. Lunedì 16 e martedì 17 novembre dunque niente lezioni in aula a causa della positività di un alunno, comunicata dalla Asl di Chieti, mentre l'altra positività è emersa a seguito di un tampone privato fatto eseguire dai genitori.

La chiusura, evidenzia il sindaco, è stata decisa per motivi precauzionali fatte salve ulteriori valutazioni a seguito di eventuali comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Pescara.