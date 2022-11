Torna la festa di Santa Barbara dei vigili del fuoco: cerimonia ed esercitazioni anche nel comando in viale Pindaro

Anche nel comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara, domenica 4 dicembre si festeggerà Santa Barbara, la patrona del corpo. La cerimonia inizierà durante la mattina con un omaggio a tutti i caduti sul lavoro. Successivamente il comandante Centi conferirà le onoreficenze al personale in servizio e in congedo. Poi spazio alla santa messa celebrata dall'arcivescovo Tommaso Valentinetti, che si terrà alle 9,45 nella cattedrale di San Cetteo.

Alle ore 11.00, si svolgerà, dopo due anni di assenza, la consueta esercitazione professionale, consistente in simulazioni di operazioni di soccorso, nella sede centrale del comando in viale Pindaro, che per l’occasione sarà aperta a familiari e cittadini.