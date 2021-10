Sant'Eufemia protagonista a "La vita in diretta" su Rai 1 per la truffa agli anziani con la scusa del green pass [VIDEO]

Il caso delle tentate truffe anziani con la scusa del green pass messe in atto a Sant'Eufemia a Maiella è stato trattato anche dal programma televisivo "La vita in diretta".

Infatti l'inviato Giuseppe Di Tommaso si è collegato dal centro del Pescarese per raccontare la vicenda che però ha avuto la pronta risposta delle donne anziane prese di mira.

Dei malviventi, fingendosi dei dottori, hanno richiesto la visione dei documenti relativi alla vaccinazione anti Covid-19 e la conseguente certificazione verde. Il giorno seguente, camuffati con delle parrucche, si sono ripresentati alla porta della signora Gina che li aveva mandati via. Questa volta si spacciano per veterinari e chiedono alla donna se abbia dei gatti in casa. Ma Gina li riconosce e si mette a urlare attirando l'attenzione dei vicini che chiamano i carabinieri. I due malviventi fuggono e nei giorni seguenti i militari dell'Arma ritrovano prima una busta con le parrucche e poi i due truffatori che sono stati denunciati a piede libero.

Ai microfoni dell'inviato Di Tommaso, Gina, 87 anni, racconta quanto successo. Per rivedere il servizio basta cliccare il seguente link: https://www.raiplay.it/video/2021/10/Truffa-del-green-pass-anziani-nel-mirino---La-vita-in-diretta-15102021-516ed187-262b-4462-b6b2-2e38f318c49d.html