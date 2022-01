Sanità, dal 20 gennaio al via il Cup unico regionale in Abruzzo

Al via, dal prossimo 20 gennaio, il nuovo Cup (centro unico prenotazione) regionale in Abruzzo.

Il nuovo sistema, come comunicato dall'assessore regionale alla Politiche della Salute, Nicoletta Verì, consentirà di prenotare online le prestazioni di specialistica ambulatoriale nelle quattro Asl abruzzesi.

La prenotazione però è riservata ai possessori di identità digitale (Spid).

«L’iniziativa», sottolinea la Verì, «è frutto di un progetto, approvato nel 2020, mirato a favorire l’accesso degli utenti ai servizi digitali offerti dalla Regione Abruzzo. Attualmente sono disponibili online già alcuni servizi, come la scelta e le revoca del medico e del pediatra, la stampa del tesserino sanitario, le deleghe per i minori o non autosufficienti, e la ricerca di ambulatori medici e pediatrici».

Nei prossimi mesi, secondo il progetto, verrà ampliata l’offerta estendendo la digitalizzazione ad altri servizi specifici.