Bimbo di 2 anni e mezzo arriva in ospedale con una sospetta leucemia, era una malattia rara: guarito grazie allo screening neonatale

A volte per spiegare meglio un progetto serve un esempio concreto e quando quell'esempio è il sorriso ritrovato di un bambino di soli due anni e mezzo non servirebbe molto altro per sottolinearne il valore. Quando parliamo di sanità lo facciamo il più delle volte per dire ciò che non funziona, ciò che va migliorato e ciò che va potenziato. A volte però la sanità sa regalarci storie che arrivano dritte al cuore ed è proprio una di queste quelle che arriva dal reparto di Pediatria diretto da Maurizio Aricò.

L'importanza dello screening neonatale che è stato ampliato grazie ad un importante progetto di cui proprio con il direttore della Uoc (Unità operativa complessa) parlò ampliamene con IlPescara, mostra con la storia di questo piccolo arrivato in ospedale con un “pancione da commendatore”, come proprio questo percorso diagnostico sia stata la chiave di volta per questo piccolo paziente che nel reparto, spiega Aricò, è arrivato camminando a stento, debole e pallido.

Carenza di globuli rossi e piastrine, ingrossamento del fegato e la milza avevano fatto sospettare si trattasse di una leucemia, ma in poche ore, avviato il percorso per la conferma della diagnosi di una malattia metabolica di accumulo, spiega ancora il direttore della Pediatria, la diagnosi. Il piccolo soffre della Malattia di Guacher causata dalla carenza di un enzima. Una malattia molto rara. Proprio con lo screening neonatale è stato possibile dosarne il necessario e somministrarlo al piccolo con una flebo fatta ogni due settimane: ora è completamente guarito dall'anemia e dalla piastrinopenia.

Se già questo basterebbe a raccontare una storia di buona sanità, in questa storia c'è di più ed è un di più fatto di conoscenza, professionalità e anche umanità. Dallo studio genetico fatto è emerso che a causare la patologia era la mutazione del gene di riferimento ed essendo quella di Guacher una malattia familiare, “abbiamo chiesto di vedere anche gli altri fratelli”, spiega Aricò. È così che si è scoperto che la sorellina aveva gli stessi sintomi e dunque, fatta la diagnosi, la stessa malattia. Il percorso terapeutico è stato quindi avviato anche per lei e anche lei, così come il fratellino, è perfettamente guarita.

Un risultato possibile, sottolinea Aricò, grazie al grande lavoro di squadra che si sta facendo con l'università d'Annunzio Chieti-Pescar e in particolare con l'istituto di Biochimica diretto da Vincenzo De Laurenzi e la Genetica medica diretta dall'ora anche rettore Liborio Stuppia. Una collaborazione, sottolinea, che “ci ha permesso di mettere a punto una nuova metodica di monitoraggio. Per verificare che la cura facesse effetto, abbiamo usato un metodo ultra-raffinato, la spettrometria di massa che lo stesso gruppo utilizza per lo 'screening neonatale delle malattie endocrino-metaboliche congenite', per controllare che la sostanza erroneamente accumulata dai bambini ammalati venisse progressivamente 'demolita' e quindi i suoi livelli nel sangue continuassero a diminuire. Oggi i bambini sono guariti dalla anemia e dalla piastrinopenia conferma -:, non hanno più il 'pancione'”.

Un'emozione, ha raccontato ai medici il papà del piccolo, vedere per la prima volta correre suo figlio.

“La comunicazione dell’utilizzo di questa metodica, del tutto innovativa per il monitoraggio durante la terapia enzimatica, è stata accettata per la pubblicazione dalla prestigiosa rivista scientifica 'Biomedicines'”, sottolinea Andrea Pession, presidente della Società italiana per lo studio delle Malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale (Simmesn) entrando nel dettaglio scientifico del percorso intrapreso e professore di Pediatria all'università di Bologna.”Si tratta – aggiunge Pession che di recente ha guidato uno studio nazionale proprio sulla diagnosi della malattia di Gaucher - di un approccio innovativo che faciliterà la gestione della cura per la malattia di Gaucher ma anche per altre malattie metaboliche ereditarie da accumulo, malattie rare che necessitano, come in questo caso, di un team multidisciplinare di elevata competenza”.

“La pubblicazione di questo lavoro – sottolinea il direttore generale della Asl Vero Michitelli - sancisce l’elevato livello della ricerca svolta nella nostra azienda in piena collaborazione con la università di Chieti-Pescara, che viene quindi messa a disposizione dei bambini e delle loro famiglie che vengono nel nostro ospedale per avere cure per malattie comuni, ma talora anche per malattie rare che richiedono trattamenti sofisticati ed avanzati”.

Avviato pochi mesi fa il progetto dello screening neonatale che per essere fatto ha bisogno del sì volontario dei genitori, sta ottenendo risultati davvero importanti. “Siamo ad un tasso di accettazione sopra il 95 per cento – spiega a IlPescara Aricò -. Devo dire che è un risultato di tutto. Evidentemente l'importanza di farlo viene ben veicolata nei Centri nascita e dagli operatori che hanno la giusta attenzione e delicatezza nel parlare con i genitori. E' chiaro che a quel punto non trovano un motivo per non farlo”, anche perché, è bene ricordarlo, fare lo screening neonatale non è in alcun modo invasivo, ma in caso di problematiche rilevate, potrebbe dare risposte importante, guarire da patologie di cui in passato si poteva anche morire e comunque garantire una vita il più possibile sana e autonoma a chi potrebbe sviluppare una malattia invalidante.