Sanificazione dei cassonetti e pulizia dei tombini, riprendono gli interventi [FOTO]

L'assessore all'ambiente Isabella Del Trecco fa sapere che è ripresa la sanificazione dei cassonetti dopo la pausa pasquale. È ciò che lo stesso assessore ha definito "Operazione Pescara Pulita". Da ieri, dunque, i tecnici del Comune sono tornati in azione in via Ronchi, via Veneto e via Ravasco. Ora gli interventi si sposteranno progressivamente verso nord.

Per la giornata odierna, 7 aprile, gli operai saranno in via Castellamare Adriatico (tutta la strada-parco, comprese le panchine e gli spazi di uso comune), via Botticelli, via Raffaello (comprese le aree di accesso alla scuola media, alla chiesa e al parco) e via Settembrini.

Ma la Del Trecco ha fatto il punto della situazione anche sulla pulizia dei tombini: ieri ne sono stati bonificati 8 in via Passolanciano, 12 in via Stradonetto e 23 in via Lungaterno Sud.