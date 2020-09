Prosegue la sanificazione dei bidoni e cassonetti in città: il cronoprogramma e le strade interessate

Prosegue senza sosta il servizio straordinario disposto dall'amministrazione comunale per la pulizia e sanificazione dei bidoni e cassonetti della spazzatura in città. Gli interventi sono partiti lo scorso 28 settembre ed andranno avanti fino all'8 novembre, con l'obiettivo non solo di fornire maggiore igiene e pulizia alle strade ma anche per dare maggiore decoro evitando cattivi odori.

Sono interessate tutte le zone di Pescara, dal centro alle periferie, con 223 strade che saranno battute dagli operatori di Pescara Ambiente in 41 giorni. Per questo, è stato diffuso il calendario completo del cronoprogramma delle operazioni, in modo che i cittadini possano controllare le strade.

Ricordiamo che poche settimane fa è entrato in vigore anche il nuovo regolamento per il conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione ai ristoranti ed alle attività per evitare l'accumulo di spazzatura per diverse ore a causa del mancato rispetto degli orari stabiliti, con sanzioni per i trasgressori.