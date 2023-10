Parte da Facebook l'appello per aiutare Sandra, una senzatetto che vive con il suo cane vicino alla stazione

Ha letto un post di una sua amica su Facebook riguardante una senzatetto che vive con il suo cane nella zona della stazione centrale e ha deciso di lanciare un appello tramite la nostra testata affinchè qualcuno possa aiutare Sandra, che ha necessità di vestiario e di sostegno in vista della stagione fredda:

"Scorrendo la home qui, mi sono imbattuta in un post che mi ha fatto tremare il cuore. Laura scriveva di Sandra, del suo trolley e della sua vita senza casa, a dormire sola vicino alla stazione di Pescara. Sandra ha sessantacinque anni. È stata una donna felice, ma poi una scudisciata della vita ha ribaltato tutta la sua esistenza. Dorme per terra, abbracciata al suo cane. Marta, si chiama, e non la lascerebbe mai per niente al mondo. Gli alloggi momentanei non prevedono l'ingresso di animali, e così, strette l'una all'altra, passano le notti all'addiaccio, abbracciate, esattamente come in questa foto, che ritrae una senzatetto sconosciuta, presa dal sito aleteia. org.

Sandra ha storie da raccontare, tanto ancora da dare e da dire, ma il futuro che ha davanti le stringe il cuore e parla poco, rassegnata.

La mia amica Laura le ha portato del cibo pronto, una, due, tre volte. Il ragazzo del supermarket ha aggiunto una porzione di patate in più quando ha capito che era per lei, per Sandra, "da parte mia" ha detto. Una signora di buon cuore, poi, la ospita per una doccia due volte a settimana, quando il marito è fuori per lavoro. Alcuni ragazzi di un bar, che portano cibo ai senza tetto, si preoccupano di portarne anche a lei. E Sandra vive, anzi sopravvive, così. Ieri Laura le ha regalato una crema nutriente per le mani. Sandra ha pianto, come una bambina. Una crema, un lusso che chissà da quanto tempo non si era più potuta concedere. Sandra non può essere lasciata sola, non è giusto saperla vivere di stenti così. "

La nostra lettrice poi si chiede se davvero sia possibile che nessuno possa accogliere Sandra e la sua cagnolina:

"L'inverno è alle porte, cosa ne sarà di Sandra, di Marta e di tutta la loro vita, che si trascinano dietro ripiegata in quel piccolo trolley? Laura ha scritto un post, un piccolo faro che ha illuminato per un attimo la sua vita. Non spegnamolo, e riportiamo la luce nel domani di Sandra, tutti insieme. Chi ha una soluzione scriva, chi sa come smuovere il comune di Pescara lo faccia, chi può portare un po' di conforto a Sandra la cerchi e le regali un attimo di felicità. Un paese civile è quel paese che sa non dimenticare gli ultimi."