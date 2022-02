San Valentino con i senzatetto: il dono più bello è di Monica e Massimiliano

"Se non ti va di parlarne, io comunque mi siedo accanto a te". Una vera dichiarazione d'amore che, questa volta, è arrivata dritta al cuore di quelle persone che troppo spesso vediamo, ma quasi mai guardiamo: i senzatetto. Monica Campoli e Massimiliano Elia hanno deciso di festeggiare il loro San Valentino donando amore a chi più ne ha bisogno, regalandogli una serata davvero speciale. Hanno riempito l'auto con del buon cibo, confezionandolo in delle buste cui hanno legato un palloncino a forma di cuore e allegato una lettera; si sono portati dietro una pianola e hanno girato tutta la città per donare una parola di gentilezza, di conforto, di pace e di amore a chi conosce il dramma della solitudine e l'indifferenza.

“Scrivo a te per dirti che mi sono accorto che esisti, ti amiamo, ti rispettiamo, puoi contare su di noi, non sei solo”. Queste le parole che in una fredda notte di febbraio hanno scaldato il cuore chi non ha un casa dove scaldarsi o un letto dove addormentarsi. Un gesto inatteso che quegli “invisibili” che tali non sono, come hanno dimostrato Monica e Massimiliano, hanno accolto con altrettanto amore, donando a loro volta sorrisi, raccontandosi e, per qualche ora, non sentirsi giudicati, ma semplicemente uomini e donne, come tutti gli altri. Una ventata di giovinezza ed allegria, con alcuni che hanno deciso di cimentarsi anche nel suonare la pianola e trovare nella musica un momento di serenità.

“È stato emozionante ed anche commovente vedere come, chi non ha nulla e nessuno, si senta felice per una parola o uno sguardo di due sconosciuti – scrivono i due ragazzi - è stato struggente sentire quel loro 'grazie' per un nulla. È stato indescrivibile vedere i loro occhi emozionati e lucidi. Basta davvero poco per rendere felice una persona e per migliorare o cambiare la sua giornata. Basta poco, quel poco che non costa nulla e che fa ricevere molto di più. Quel poco che per qualcuno, come in questo caso, può essere tutto”. “Nessuno è più povero di colui che è solo e che non ha nessuno. Cerchiamo di amare il prossimo – scrivono ancora Monica e Massimiliano -. Cerchiamo di essere vicinu a coloro che soffrono e che fanno una vita diversa dalla nostra. Cerchiamo di comprendere, di rispettare e di non giudicare. Ma soprattutto, cerchiamo di aiutare. Le persone in difficoltà non hanno bisogno di cose costose, ma di amore, di ascolto, di conforto e di comprensione”: Un vero e proprio messaggio d'amore universale di cui, francamente, si sentiva il bisogno in un momento storico così difficile in cui tanti, segnati dalla crisi, si sono ritrovati a perdere casa e affetti. I due giovani ringraziano quindi i volontari della Capanna di Betlemme di Chieti e l'associazione On The Road di Pescara che si mobilitano quotidianamente per queste persone a dimostrazione del fatto che, “basta poco” per non volgere lo sguardo e donare un sorriso.