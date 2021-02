Regali last minute per San Valentino: una gift card per la meditazione di coppia

Il lockdown ha complicato la vita di coppia e la mindfulness arriva in soccorso con un percorso volto a ritrovare se stessi e in coppia. Milano, 10 febbraio 2021 - Si parla sempre più spesso di come la pandemia abbia portato a un forte aumento di richieste di separazioni e divorzi in tutto il mondo. In occasione di San Valentino, l’app Petit BamBou interviene dal fronte mindfulness e lancia il nuovo programma di meditazione “Coppia”. Si tratta di un percorso guidato da fare in due per superare i momenti difficili e ritrovare la pace in se stessi e con il partner. Un regalo di San Valentino originale per tutti quelli che vogliono investire sul proprio benessere interiore.

Il programma Coppia prevede 10 sessioni di meditazione da seguire insieme al proprio partner. Ideato dalla principale app freemium di mindfulness in Europa che aiuta a migliorare il proprio benessere mentale attraverso abitudini sane, il percorso ha il duplice scopo di rafforzare la relazione o capire in modo consapevole se sia giunto il momento di prendere strade separate. Il tutto attraverso la percezione delle proprie emozioni. Com’è stato dichiarato recentemente dall’Associazione Nazionale Avvocati Divorzisti, sulla scorta dei dati del Centro Studi Diritto di Famiglia, si stima che nel 2020 i divorzi siano aumentati di circa il 60% e che la maggior parte delle richieste sia a causa della “convivenza forzata” imposta dal lockdown*.

A questo si aggiungono lo smart working unito alla gestione della famiglia, e le difficoltà economiche e psicologiche che provocano una forte pressione sulla vita di coppia. In un contesto di forte stress come questo, è facile tendere a concentrarsi sugli aspetti negativi, dimenticando gli aspetti positivi che hanno dato inizio alla relazione e che hanno portato alla pianificazione di una vita insieme. Gli esercizi di mindfulness proposti da Petit BamBou vogliono fornire un aiuto alle coppie che stanno affrontando momenti di difficoltà, magari in balia del rancore e della rabbia, attraverso la comprensione delle necessità di ciascuno nella vita quotidiana e il consolidamento dei sentimenti che sono alla base della relazione.

Il percorso Coppia fa parte del catalogo di meditazioni guidate dell’app a cui si ha accesso tramite abbonamento: un’idea regalo che fa bene ad entrambi, per un San Valentino a prova di condivisione. Di seguito una sintesi delle sessioni che compongono il programma “Coppia” per ritrovare l’armonia con il partner. Ritrova la parte migliore di te e ricorda ciò che vi accomuna L’esercizio prevede di mettersi schiena contro schiena allineando il ritmo del respiro a quello dell’altro. Questo aiuta a concentrarsi interiormente, rivisitando gli aspetti migliori di entrambi e cercando ciò che c’è in comune, con lo scopo di ritrovare pace e gioia dentro se stessi e in coppia. Mettiti nei panni del tuo partner per comprendere anche i suoi bisogni.

Un esercizio di immaginazione che ci aiuta a comprendere meglio i bisogni e le insoddisfazioni del proprio partner, è quello di mettersi nei panni l’uno dell’altro e chiedersi: qual è il bisogno più forte che urla dentro di me? Non aver paura di esternare i tuoi sentimenti, prima che sia troppo tardi. Un esercizio molto potente è quello di immaginare che il proprio partner possa venire a mancare prima del previsto. Per misurare pienamente il valore della vita e le qualità della persona con cui abbiamo scelto di costruire la nostra coppia, e non aspettare a farle sapere quanto la amiamo. Prenditi cura della relazione anche quando è danneggiata… e anche quando finisce.

Meditare e ascoltare entrambi nel profondo i propri bisogni non soddisfatti, per poi confrontarsi sulle emozioni emerse aiuta a superare gli ostacoli e a riconciliarsi; o, in alcuni casi, a capire che è arrivato il momento di separarsi. Ripensa il futuro della coppia con una maggiore consapevolezza. Rivisitare insieme le basi della coppia e pensare a un evento o un progetto futuro, come l’acquisto di una casa o una vacanza da tempo rimandata, che potrebbe accomunare la visione di entrambi, può essere utile per capire se si ha la volontà di ripartire insieme o se è giunto il momento di intraprendere due percorsi diversi.

“Studi e ricerche internazionali stanno dimostrando che una buona pratica della meditazione non solo apporta benefici alla singola persona, ma anche alla coppia. Ritrovare sé stessi e allenare la propria mente può essere un aiuto per vivere la vita di coppia in maniera più serena e un buon punto di partenza per recuperare una crisi o imparare a lasciar andare”, dichiara Anna Beduschi, Marketing e Business Development di Petit BamBou Italy. “Con il lancio del programma Coppia, si vuole andare in aiuto di tutte quelle coppie che hanno bisogno di rilanciare il proprio rapporto e lo fa offrendo un percorso di mindfulness”.