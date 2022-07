Celebrato San Cetteo con la processione sul fiume [FOTO]

Entrano nel vivo le celebrazioni in onore del santo patrono di Pescara, San Cetteo.

La festa è iniziata sabato 2 e andrà avanti fino a lunedì 4 luglio.

Ieri pomeriggio, dopo la messa nella cattedrale, alle 17 è iniziata la processione che ha percorso un tratto del fiume Pescara con la statua del Santo a bordo di una barca con l’accompagnamento musicale del Gran Concerto Bandistico “Città di Chieti”, come scrive l'assessore Nicoletta Di Nisio.

Al rientro in cattedrale si è tenuto il pontificale con l'arcivescovo monsignor Tommaso Valentinetti. Questa mattina alle 10 invece è andata in scena la regata di San Cetteo, memorial Emanuele Di Persio con barche “Gozzo Nazionale”, organizzata dal Circolo Nautico Porto Antico Pescara Asd. Iscritti 10 equipaggi, 5 femminili e 5 maschili provenienti da Ortona (Lega Navale) e da Molfetta (Vogatori Molfetta) oltre a quelli del Circolo Nautico Porto Antico Pescara Asd. Ogni equipaggio è composto da 4 vogatori più il timoniere, per un totale di 50 partecipanti. Per la prima volta nelle acque del fiume Pescara e più esattamente alle spalle della città vecchia, ritorna un’antica tradizione remiera.

Ieri sera sul palco installato in piazza Berlinguer davanti alla stazione di Porta Nuova 'Nduccio con l’orchestra Export Medley in Italy, stasera invece sarà la volta degli Opera Seconda - Pooh tribute band. «San Cetteo proteggi sempre la nostra città», scrive il sindaco Carlo Masci.