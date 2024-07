"Ti regalo un quadro, se lo vieni a prendere": a ottobre l'esposizione di Samuel a Pescara Fiere

Alcuni dei quadri lasciati in giro per l’Abruzzo sono stati presi da chi è riuscito a trovarli in tempo, proprio nel punto in cui l’artista ha deciso di posizionarli. A ottobre, il 12 e il 13 per l’esattezza, ci sarà la possibilità di conoscere in maniera più approfondita l’arte di Samuel (Gabriele Sichetti), 32 anni, negli spazi di Pescara Fiere, in via Tirino 431, grazie all’allestimento di una mostra, annunciata quando il giovane artista ha spiegato il suo progetto “Seminiamo arte”. MovingArt’ Samuel per Family Life è il tema dell’esposizione con oltre 40 opere. L’ingresso è gratuito.

Un obiettivo, quello della mostra, raggiunto con la collaborazione dell’associazione Family Life, di cui il giovane è volontario. La mostra rientra, infatti, in un percorso di solidarietà, in linea con la mission della stessa associazione, presieduta da Giovanna Medoro.

Samuel ha un sogno: contribuire ad accrescere l’interesse per l’arte, cercando di offrire dipinti e immagini che sappiano valorizzare anche la bellezza, “talvolta nascosta”, dei territori circostanti.

«Seminare, per veder crescere degli alberi in futuro», ha rivelato Samuel nelle scorse settimane, quando ha scelto di donare alcuni quadri, realizzando una sorta di caccia al tesoro. Sulla propria pagina social ha postato una foto e delle indicazioni sul luogo di riferimento. Di qui “Ti regalo un quadro, se lo vieni a prendere”.

