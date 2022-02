Il fratello di Paolo Borsellino ospite del programma dell’Anpi su Radio Città

Il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, sarà ospite del programma dell’Anpi su Radio Città. La trasmissione, intitolata “Aldo dice 26×1”, va in onda ogni venerdì alle ore 18. Oggi pomeriggio tornerà con Massimiliano Di Pillo, membro della segreteria Anpi Pescara, Margherita Di Marco, attrice e direttrice artistica dell’associazione “La compagnia dei merli bianchi”, e Dimir Viana, regista, attore e musicista brasiliano. Oltre a Salvatore Borsellino, sarà ospite anche Aaron Pettinari, giornalista di “Antimafia2000”.

Il filo conduttore della puntata sarà quello relativo alle “menti raffinatissime” nel trentennale delle stragi del 1992, con le verità non solo processuali. Sarà possibile ascoltare gli interventi sulle frequenze Fm 97.8 e 88.9, su radiocittapescara.it e in diretta sulle pagine Facebook di Anpi Pescara e Radio Città. Il programma dell'Anpi su Radio Città si chiama così in omaggio alla parola d’ordine che diede inizio all’insurrezione contro i nazifascisti.