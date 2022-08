Di Pino incontra Nino D'Angelo: "È stato davvero un piacere dargli il benvenuto"

Salvatore Di Pino, vice presidente della commissione cultura, turismo e grandi eventi del Comune di Pescara, ha accolto ieri sera l'artista partenopeo Nino D'Angelo, tornato nella nostra città per una nuova data del suo tour "Il poeta che non sa parlare". Dopo il successo del concerto di marzo, infatti, D'Angelo ha fatto nuovamente tappa a Pescara per la tranche estiva dello spettacolo che sta portando in giro per tutta l'Italia.

Ecco cosa ha scritto di Pino su Facebook postando anche una fotografia che lo ritrae insieme al grande cantante napoletano: "Benvenuto a Pescara, Nino D’Angelo. Ieri sera il tour estivo dell’eclettico artista partenopeo “Il poeta che non sa parlare” ha fatto tappa nella nostra città. È stato davvero un piacere dargli il benvenuto e portargli i saluti del sindaco e dell’amministrazione comunale tutta (oltre che i miei personali)".

D'Angelo ha ringraziato con la sua consueta cordialità e simpatia. Poi Di Pino aggiunge: "Ieri ho visto diversi pescaresi cantare e ballare i pezzi storici dello “Scugnizzo”. È stato davvero un live eccezionale". Ricordiamo che la produzione di questo tour è del nostro concittadino Stefano Francioni.