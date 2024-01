Grazie alla ricostruzione del bulbo oculare continuerà a vedere: paziente salvato dalla cecità

Chirurgia ricostruttiva a tutto campo all'ospedale di Pescara dove un bulbo oculare è stato appunto ricostruito da polo a polo intervenendo su polo anteriore, cornea, polo posteriore e retina.

Un intervento complesso compiuto su un paziente ancora in età lavorativa il cui unico occhio sano era gravemente danneggiato. I chirurghi sono dovuti intervenire sia sul segmento anteriore (sclero corneale) devastato da una grave patologia generativa, che quello posteriore interessato da un massimo distacco emorragico del complesso retino-coroideale.

Diverse le tecniche chirurgiche utilizzate per portare a termine l'operazione e sanare una situazione estremamente grave nell'unico occhio vedente: si è dovuti intervenire prima procedendo al riappianamento della retina e successivamente alla ricostruzione del segmento anteriore grazie a una tecnica chirurgica avanzata di trapianto sclero-corneale.

Nello specifico il paziente era affetto da una grave patologia degenerativa della cornea che lo aveva costretto a molti trapianti di cornea in entrambi gli occhi con scarso residuo funzionale, tanto da rendere inutilizzabile un occhio e mantenere un modestissimo visus nell’unico occhio rimasto, quello appunto operato. Quindi una grave fora di infezione che aveva provocato la colliquazione di una estesa porzione della cornea per cui come prima ipotesi si era arrivati addirittura a valutare la rimozione del bulbo oculare che si sarebbe tradotta in cecità.

È stato il direttore dell'unità operativa complessa (uoc) di Oculistica Michele Marullo a decidere per l'intervento durato circa due ore con altre due ore servite a ricostruire il segmento anteriore del bulbo grazie al trapianto sclero-corneale, con risparmio dell’iride e soprattutto dell’angolo camerulare, indispensabile per il mantenimento della pressione oculare a livelli fisiologici e senza necessità di ulteriori valvole.

“L’intervento di trapianto sclero-corneale è una procedura molto complessa, eseguita in poche centinaia di casi nel mondo e solo in casi selezionati ed ha permesso, in questo caso, di preservare l’integrità anatomica dell’occhio nonché un residuo visivo, preziosissimo per lo sfortunato paziente, tali da consentirgli le più elementari operazioni domestiche e familiari, indispensabili per una vita decorosa”, spiega il dottor Marullo che sottolinea come di solito venga eseguito “il solo trapianto di cornea e raramente associato a problematiche retiniche. La peculiarità della tecnica utilizzata consiste nella sostituzione dell’intera cornea e di una parte di sclera, ad alto rischio di rigetto, mai eseguita in precedenza sia per la preservazione del trabecolato del paziente, che aiuterà nella gestione del controllo della pressione intraoculare nella fase post-operatoria, sia per la gestione di uno dei casi più complessi di distacco retino-coroideale che un chirurgo possa mai affrontare in vita sua”.

Dall'intervento sono passati 30 giorni e le condizioni del paziente, fa sapere la Asl, sono stabili con un ottimo decorso postoperatorio che va progredendo in senso positivo sia dal punto di vista anatomico che funzionale.

Insieme al direttore della uoc a eseguire l'intervento sono stati il dottor Gianluca Lapi e il dottor Alessandro di Maggio, oltre al personale infermieristico di sala operatoria (Mancini e Giuliani) e lo staff anestesiologico diretto dalla dottoressa Maria Rizzi cui si deve la riduzione dell'ipotensione arteriosa controllata per tutto il tempo necessario a portare a termine l'intervento.

