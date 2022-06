Salvarono una bimba, riconoscimento istituzionale all’XI reparto volo della polizia

L’XI reparto volo della polizia di Pescara verrà premiato domani, 17 giugno, dal consigliere regionale Guerino Testa per aver portato in salvo in Molise, lo scorso aprile, la piccola Nicole, una bambina che si era persa dopo essersi allontanata da casa. Alla squadra verrà così conferito un riconoscimento istituzionale da parte della Regione Abruzzo. L’appuntamento è fissato alle ore 11 nella sala ‘Corradino D’Ascanio’ del consiglio regionale, in piazza Unione.

“L’avvenimento a lieto fine – dichiara Testa – è un’occasione per rendere omaggio ai tanti operatori della polizia di stato, così come di tutte le forze dell’ordine, che con dedizione hanno immolato la loro vita per garantire il rispetto delle leggi e per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini”.

A ricevere il premio saranno il comandante, primo dirigente pilota, Ettore Rossi, con i 9 agenti che a vario titolo hanno compiuto l’operazione. Saranno presenti, tra gli altri, il direttore dei reparti speciali Claudio Mastromattei, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il dirigente della divisione anticrimine della questura Gennaro Capasso.