Salvare l'orso, parte la campagna del Wwf in occasione della festa della mamma

Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, il Wwf lancia la campagna dedicata a mamma orsa. Fino al 19 maggio è attivo il numero solidale 45584 attraverso il quale è possibile sostenere la campagna Sos Orso del Wwf, lanciata per salvare dall’estinzione l’orso bruno marsicano, del quale rimangono 50-60 individui nell’Appennino.

In base a quanto viene precisato in una nota, i piccoli dell’orso marsicano (generalmente due, raramente tre) nascono durante l’ibernazione, tra dicembre e gennaio, in tana. È lì che verranno allattati e passeranno i primi mesi di vita. Mamma orsa se ne prenderà cura fino alla primavera del secondo anno quando i cuccioli, conosciuto ormai il territorio, le risorse e i pericoli cominceranno a rendersi autonomi e ad allontanarsi dalla madre, disperdendosi e colonizzando nuovi territori.

Ecco perché dopo la morte drammatica dell’orsa Amarena (settembre 2023), la preoccupazione da parte degli addetti ai lavori e dei cittadini era tanta per la sorte dei cuccioli, che avevano appena 7-8 mesi quando la mamma fu uccisa da una fucilata. Monitorati dal personale del Parco, sono riusciti comunque a cavarsela. Nell’anno e mezzo di cure parentali della madre, questa non solo protegge i cuccioli dai pericoli, ma insegna loro a muoversi, a capire dove sono le risorse stagionali: mentre infatti gli orsi in primavera si nutrono prevalentemente di piante erbacee, in estate la loro dieta si arricchisce delle proteine derivanti dagli insetti, soprattutto formiche, e di frutta fresca (mele, pere, ciliege, fichi e altri frutti) e in autunno la loro dieta è composta soprattutto da frutta secca come faggiole e ghiande, utili per accumulare grasso per l’inverno. La conoscenza del territorio è quindi fondamentale per gli orsetti per superare la fase di svezzamento e garantire loro “lunga vita”.