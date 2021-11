Cerimonia per salutare i dipendenti comunali andati in pensione [FOTO]

Cerimonia nella sala consiliare del Comune di Pescara per salutare i tanti dipendenti comunali che sono andati in pensione negli ultimi mesi.

Non tutti però sono stati presenti e dunque non hanno ricevuto le pergamene di ringraziamento.

A consegnarle, a nome di tutta l'amministrazione comunale e la cittadinanza, il sindaco Carlo Masci e il consigliere comunale Vincenzo D'Incecco.

«Oggi abbiamo salutato tanti amici dipendenti del Comune che sono andati in pensione», scrive D'Incecco, «con molti di loro ho vissuto momenti di lavoro e con altrettanti è nata una amicizia vera, oltre ad un profondo sentimento di stima. Tutti hanno lavorato con pazienza e dedizione per il bene dell'Ente e di tutta la città, sono felice di averli conosciuti e soprattutto di aver condiviso con loro tanti momenti indimenticabili. Buona vita».

Questo l'elenco dei nomi dei dipendenti comunali andati in pensione, qualcuno è stato assente alla cerimonia: Adamo Agostinone, Remo Agresta, Isabella Ambrosini, Stella Antonucci, Franco Anzellotti, Lola Assogna, Filomena Barberi, Giovanna Brandimarte, Maurizio Carminelli, Luisa Cascella, Gabriele Cetrullo, Luigina Chiarolla, Adele Ciaccio, Franca Ciaccio, Gioele Ciarma, Giuseppe Cottola, Letizia Cusimano, Vincenzo D'Arcangelo, Aldo D'Albenzio, Anna Maria D'Albenzio, Marco D'Alonzo, Danilo D'Anniballe, Marina Di Battista, Pasquale Di Battista, Alida Di Donato, Anna Maria Di Marcello, Antonella Franciotti, Claudio Fuschini, Letizia Ianieri, Carla Mantini, Antonio Micarone, Mariateresa Perozzi, Gioia Pezzi, Elide Trabucco, Paola Tusè, Andreina Visini, Maria Pia Zacchini.