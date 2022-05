Torna in Italia la salma della bimba di Pianella precipitata dal balcone in Egitto: fissati i funerali

È ripartita oggi pomeriggio, alle ore 14:15 di oggi, mercoledì 25 maggio, la salma di Giulia, la bimba di 13 mesi di Pianella morta tragicamente in Egitto dopo essere precipitata da un balcone.

Infatti, come fanno sapere dal Comune, il console onorario d’Italia a Sharm El Sheik, Fabio Brucini, ha reso noto che la salma della piccola è partita ieri sera dal Cairo alle ore 19:45 con destinazione Amman da dove è ripartita oggi alle 14:15 con destinazione Roma.

La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria “Domus Omnia” a Pianella nei pressi del cimitero a partire da giovedì dalle ore 17 alle ore 20 e venerdì dalle ore 9 alle ore 15.

I funerali invece verranno celebrati nella chiesa di Sant'Antonio Abate venerdì alle ore 17. Per l’occasione il sindaco Sandro Marinelli ha emesso ordinanza di proclamazione del lutto cittadino, disponendo altresì la chiusura al traffico di via Roma e piazza Garibaldi a partire dalle ore 16 e fino al termine della cerimonia funebre. All’interno della chiesa, dove vige il divieto assoluto di effettuare riprese audiovisive e fotografie, l’accesso sarà riservato per la quasi totalità ai prossimi congiunti delle due famiglie e alle autorità locali, anche per evitare fenomeni di assembramento e a tal fine saranno allestiti degli altoparlanti per consentire di seguire l’audio della cerimonia dall’esterno.

«La comunicazione del rientro di Giulia», dice il padre, «è la notizia che aspettavamo, poiché l’esserci dovuti separare da lei ha aggiunto dolore a dolore. Il tempo è inchiodato ancora a quel momento in cui la tenevo in braccio sorridente sul balcone della nostra stanza, al secondo piano del resort di Sharm, e non ancora riesco a realizzare che da quella prima sua vacanza tornerà in una piccola bara bianca». La madre aggiunge: «Non riesco davvero a trovare parole che possano descrivere quello che proviamo in questo momento, voglio solo esprimere il nostro personale ringraziamento a tutte le persone che ci hanno assistito e supportato a Sharm El Sheik a cominciare dal personale del consolato onorario italiano a Sharm ed all’Ambasciata al Cairo, poiché non ci hanno lasciato soli un attimo, aiutandoci in ogni nostra necessità».

Il corteo funebre, all’uscita, attraverserà viale Regina Margherita per raggiungere con i veicoli il cimitero di Pianella capoluogo dove la salma sarà tumulata.