Piantumati otto nuovi salici piangenti al parco di Villa Sabucchi donati dal Lions Club Pescara ‘Flaiano’ [FOTO]

Sono stati piantumati questa mattina 29 aprile con una cerimonia ufficiale, rispettando le norme anti contagio, otto nuovi salici piangenti nel parco di Villa Sabucchi a Pescara, donati dal Lions Club Pescara "Flaiano". Presenti alla cerimonia, fra gli altri, il sindaco Masci, il presidente della commissione Ambiente Petrelli e il presidente del circolo Giovanni De Massis con l’assessore delegato del Comune di Montesilvano Sandra Santavenere, oltre ai rappresentanti della Laad la cooperativa che gestisce il parco.

Il sindaco Masci ha ricordato che Pescara punta a conquistare la bandiera blu certificando la qualità dell'attività amministrativa che punta a migliorare la qualità della vita e dell'ambiente della città per i cittadini e per i turisti. Il presidente Petrelli ha aggiunto:

“La tutela dei nostri parchi e delle nostre aree verdi sono un obbligo istituzionale e morale per la nostra maggioranza di governo. Sin dal nostro insediamento, in modo costante, effettuiamo giri di ricognizione e di verifica su tutti i 62 spazi verdi aperti al pubblico sul territorio, per ascoltare i cittadini, raccogliere segnalazioni e programmare interventi di manutenzione straordinaria. Appena nei giorni scorsi con l’ufficio verde abbiamo iniziato l’installazione di nuovi giochi, un lavoro progressivo che realizzeremo ovunque, così come stiamo portando avanti i bandi per l’affidamento esterno della gestione dei parchi più grandi dopo aver apportato una piccola modifica al regolamento al fine di renderli interessanti ai potenziali candidati.

Nei parchi cittadini, ha concluso Petrelli, a breve saranno installati impianti di videosorveglianza per renderli spazi sicuri per gli utenti, e la donazione odierna si sposa con l'azione amministrativa che conta molto sull'aiuto delle forze sociali del territorio e del terzo settore per migliorare la vita dei cittadini.