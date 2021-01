Lavori finiti, riconsegnata la sala settoria (autoptica) del cimitero dei colli

La sala cimiteriale è stata riconsegnata all’attività per cui era stata concepita

Sono stati completati i lavori di riqualificazione e adeguamento della sala settoria (autoptica) del cimitero di Colle Madonna a Pescara.

È stato dunque concluso il percorso per il pieno recupero e per la funzionalità della struttura per la quale sin da luglio 2019 la Procura della Repubblica di Pescara aveva sollecitato un intervento che ne consentisse l’utilizzo.

Il locale è stato messo a disposizione dal Comune di Pescara ad Ambiente Spa nell’ambito del contratto di affidamento dei servizi cimiteriali.

Questo quanto dice l'assessore ai Cimiteri, Mariarita Paoni Saccone: «Con delibera di giunta a ottobre del 2020 abbiamo stanziato 37.500 euro (oltre Iva) per consentire l’effettuazione dei lavori affidati all’impresa Sea Simoncelli srl che ha curato la realizzazione delle opere edili e degli impianti elettrici e meccanici. In questo modo è stata finalmente superata la fase nella quale era impossibile utilizzare tale struttura».

Alla riconsegna della sala settoria erano presenti l’assessore Paoni Saccone, il presidente della commissione comunale ai Lavori Pubblici, Massimo Pastore, il dirigente Fabrizio Trisi, il direttore di Ambiente, Massimo Del Bianco e il responsabile di Sea, Giancarlo Colaiocco.