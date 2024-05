Bando da 250mila euro per comunicare il brand Abruzzo: pubblicato dalla Saga l'avviso per la manifestazione d'interesse

Aeroporto d'Abruzzo “a caccia” dell'operatore cui affidare i servizi di comunicazione del brand Abruzzo e del territorio regionale. Pubblicato il bando per raccogliere le manifestazioni d'interesse per un importo complessivo di 250mila euro oltre Iva di legge (se dovuta per l’anno 2024). Le domande vanno presentate entro e non oltre il 30 maggio alle 16.30. Nella domanda, specifica Saga, non dovrà essere formulata l’offerta economica, pena il mancato invito alla successiva selezione che avverrà con “lettera di invito”: Si tratta dunque di un procedimento preselettivo per valutare l'interesse verso il bando (Clicca qui per accedere alla documentazione compresa di domanda di partecipazione)

“La finalità – si legge nell'avviso - è quella di acquisire manifestazione di operatori che possono offrire servizi di comunicazione media on-off line e di servizi di comunicazione integrata nella forma di media mix, per veicolare il brand Abruzzo in più direzioni contemporaneamente e a più target distinti per mezzo. I contenuti della comunicazione (concept) del Brand Abruzzo saranno elaborati e forniti da Saga (comunicazione coordinata), mentre mezzi-strumenti sono elaborati e ideati dai soggetti proponenti”.

“La comunicazione della destinazione Abruzzo deve essere orientata verso il viaggiatore nazionale e internazionale, mediante campagne e strumenti di comunicazione mirati – si legge ancora -. L’obiettivo della campagna è quello di promuovere l’Abruzzo in Italia e all’estero come terra autentica e contemporanea”.

“Una nuova meta di viaggio alternativa alle destinazioni italiane più conosciute nel mondo e al turismo di massa – prosegue l'avviso - . La comunicazione si rivolge principalmente a un pubblico incline al 'viaggio di scoperta' e al 'viaggio culturale', abituato a raggiungere le destinazioni in aereo, in gruppo o singolarmente, nei periodi lontani dai picchi stagionali, per lo più residente nelle capitali, nelle città e nelle aree metropolitane dei paesi target. La comunicazione deve essere orientata a informare sulla geo-localizzazione della destinazione e far conoscere i suoi prodotti turistici”.

Ecco chi può partecipare al bando di manifestazione d'interesse

Il bando è rivolto agli operatori economici, anche residenti o stabiliti in Stati dell'unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente in Italia o nei rispettivi Paesi, titolari o concessionari, in via esclusiva di spazi pubblicitari e servizi di comunicazione, che abbiano confermato un programma di collegamenti aerei con Aeroporti di Abruzzo.

Nello specifico le categorie sono:

compagnie aree, munite di licenza aerea di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento Ce n. 2407/92, in Guce L. 240 del 24/8/92, e aggiornato dal regolamento ce n. 1008/2008 e di Certificato di operatore aereo (Coa) o di altro analogo certificato abilitativo all’esercizio dell’attività rilasciato dalle competenti autorità del paese di origine e relative società

concessionarie di spazi pubblicitari e servizi di comunicazione in esclusiva;

tour operator che organizza catene charter;

concessionari di spazi pubblicitari, presenti in aeroporti nazionali e-o internazionali

Come presentare la domanda

Come detto va inoltrata entro e non oltre il 30 maggio alle 16.30 con il plico che potrà essere consegnato direttamente alla sede a mano presso l’ufficio protocollo Saga tramite corriere o altro mezzo di recapito autorizzato presso Saga Spa via Tiburtina Valeria Km 229,100-65131 Pescara, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30; inviato a mezzo posta all'indirizzo Saga Spa viia Tiburtina Valeria Km 229,100-65131 Pescara, dovendo in ogni caso pervenire entro il termine perentorio di cui sopra; o ancora via pec all'indirizzo sagaprocedura@legalmail.it indicando in oggetto “Manifestazione di interesse per il reperimento di operatori economici interessati ad offrire servizi di comunicazione”.

Nel plico dovranno essere contenute la domanda di partecipazione (sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa interessata; copia del documento di identità del Legale rappresentante o di un suo delegato; dichiarazione di esclusività per la gestione degli spazi adv, firmata dal òegale rappresentante o di suo delegato; piano di comunicazione per veicolare le campagne di comunicazione dell'agenzia, attraverso spazi, strumenti e servizi di comunicazione modulari che offrano diverse soluzioni.