L'alpinista abruzzese De Paolis conquista in solitaria la vetta dell'Aconcagua sulle Ande

L'alpisnista abruzzese Rubino De Paolis conquista in solitaria la vetta del monte Aconcagua sulla cordigliera delle Ande.

Come segnala il Cai L'Aquila, De Paolis è istruttore nazionale di alpinismo e scialpinismo.

Ma anche direttore della scuola "Nestore Nanni" della sezione Cai L'Aquila, consigliere del direttivo della sezione.

Lo scorso 5 gennaio ha toccato la vetta dell'Aconcagua (6.960 metri). La montagna argentina, massima elevazione della cordigliera delle Ande e più alta cima delle Americhe, è stata scalata in solitaria «dal nostro fraterno amico e forte alpinista. Partire da solo per una salita così impegnativa, per la quota e per le difficili condizioni climatiche, è stata un'impresa di grande impegno e un'avventura che il nostro bravissimo Rubino ha saputo pianificare e realizzare con stile e grande determinazione. Per ora sappiamo che Rubino De Paolis è già sceso al campo base e sta molto bene. Una grande soddisfazione per Rubino, per i suoi amici e per tutta la Sezione, che lo aspetta per abbracciarlo!».