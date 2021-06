Si rompe la condotta idrica, chiuso al traffico l'ultimo tratto di via Cesare Battisti [FOTO]

Oggi, 1° giugno, è stato chiuso al traffico l'ultimo tratto di via Cesare Battisti, in prossimità dell'incrocio con viale Muzii, per consentire la riparazione di alcune tubature della condotta idrica che, essendosi rotte, stavano perdendo acqua.

Sul posto i tecnici dell'Aca. L'intervento è stato effettuato in due distinti punti della carreggiata, rompendo l'asfalto per poter poi scavare in profondità. Ovviamente, al termine dei lavori, il manto stradale è stato ripristinato. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore di questa mattina, intorno alle ore 8.30, e si sono concluse nel primo pomeriggio.