La rotonda fra via Paolini e via Rigopiano sarà intitolata a Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna

Mercoledì 12 maggio, in occasione della giornata internazionale dell'infermiere, verrà intitolata la rotonda fra via Paolini e via Rigopiano, nella zona dell'ospedale, a Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna. Lo ha reso noto l'ordine provinciale degli infermieri di Pescara, aggiungendo che la cerimonia si terrà nell'aula magna del nosocomio pescarese alle 11, alla presenza fra gli altri del sindaco di Pescara Carlo Masci, dell’assessore Nicoletta Eugenia Di Nisio, dell'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, del direttore del dipartimento sanità della Regione Abruzzo Claudio D'Amario e del direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi.

Inoltre, l'ordine ha proposto a tutti i sindaci della provincia di illuminare un monumento con un fascio di luce verde, come segno di speranza e gratitudine per l'intera categoria che ha lavorato duramente e sacrificato anche la vita, in alcuni casi, durante la pandemia. Inoltre, è stato chiesto di proiettare l'illustrazione di Cristina Settematite donata dalla stessa lo scorso anno all’Opi di Pescara per evidenziare l'importante del ruolo professionale e sociale degli infermieri, parte integrante e cruciale del sistema sanitario.