Iniziati in viale Marconi i lavori per la rotatoria all'incrocio con via Tibullo e via Mazzarino: abbattuti due alberi

Sono stati avviati questa mattina, mercoledì 15 settembre, gli interventi per la realizzazione della rotatoria all'altezza di via Tibullo e via Mazzarino

Proseguono i lavori del contestato cantiere per la nuova viabilità di viale Marconi a Pescara.

Negli ultimi mesi il progetto originario ha subìto una nuova modifica e sono state rimosse le isole pedonali utili per le fermate degli autobus che erano state create al centro della carreggiata stradale.

Al loro posto il nuovo progetto prevede la realizzazione di alcune rotatorie.

Negli incroci con via Marco Polo e via Conte di Ruvo, all'incrocio con via dei Sabini e via Marino da Caramanico e a quello con via Tibullo e via Mazzarino. Proprio in questo ultimo incrocio i lavori sono iniziati questa mattina, mercoledì 15 settembre. Per poter realizzare la rotatoria è stato necessario abbattere il primo albero di via Tibullo, un grande platano.

Aggiornamento ore 11.37: gli operai stanno abbattendo anche gli alberi in via Mazzarino per poter realizzare la nuova rotatoria.