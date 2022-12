Una rotatoria tra via Pescarina e l'ex statale 602 all'incrocio che collega Spoltore con Santa Teresa

Verrà costruita una rotatoria all'incrocio tra via Pescarina e la strada statale 602 che collega Spoltore a Santa Teresa.

La decisione è stata presa dalla giunta comunale, che ha approvato il progetto definitivo, anche in considerazione della mole di traffico che si registra nelle ore di punta.

«La semplice intersezione a raso attualmente esistente non basta più», chiarisce il sindaco Chiara Trulli, «ormai da anni raccogliamo segnalazioni in tale senso. L'intervento punta a mettere prima di tutto in sicurezza la strada, e poi anche a fluidificare la circolazione».

Gli orari considerati più critici sono tra le ore 7:30 e le 9:30, tra mezzogiorno e le 15, dalle 17:30 alle 20: l’intersezione a raso è al momento regolata solo da segnaletica orizzontale ed è caratterizzata da corsie di accumulo centrale esclusivamente lungo la strada provinciale. I mezzi in transito costituiscono un elemento costante di pericolo e di rallentamento del traffico, che induce talvolta gli automobilisti a manovre rischiose. Inoltre la svolta a sinistra per i veicoli che si immettono su via Pescarina, arrivando dalla zona di Santa Teresa, ha portato spesso a incidenti o tamponamenti.

«La rotatoria a tre rami prevista nel nuovo progetto», spiega il vicesindaco Rino Di Girolamo, «consentirà invece di invertire la marcia in piena sicurezza. Il tempo previsto per la chiusura del cantiere è di due mesi: i disagi alla circolazione saranno limitati, con gli operai che lavoreranno per la maggior parte della realizzazione al di fuori dell'asse stradale». Sarà utilizzata l'attuale sede stradale, senza espropri nelle aree circostanti (ma saranno recuperate alcune pertinenze già pubbliche) e resteranno gli attuali passaggi pedonali. Il costo complessivo dei lavori è di circa 80mila euro: la rotatoria prevista è "alla francese", con la precedenza per chi si trova all'interno della stessa. Il limite di velocità su tutte le strade interessate di 50 km/h: all'illuminazione esistente sarà aggiunto un impianto dedicato al corpo interno della rotatoria.