Rossano Di Luzio è il nuovo direttore sanitario della Asl

È Rossano Di Luzio il nuovo direttore sanitario della Asl di Pescara.

A nominarlo è stato il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, Vero Michitelli con la delibera numero 1562 del 13 ottobre.

Di Luzio è in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, della laurea in Economia e Management, di Perfezionamento in Programmazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari nonché dei requisiti richiesti dalla vigente disciplina in materia di nomina del direttore sanitario delle aziende sanitarie locali.

Come si legge in una nota della Asl, «i motivi che hanno indotto alla scelta da parte del direttore Michitelli attengono alla professionalità e all'esperienza maturata nell'ambito dell'amministrazione sanitaria da Rossano Di Luzio, quale dirigente medico nella Asl di Pescara, con particolare riferimento agli incarichi di struttura, dapprima della direzione medica di presidio ospedaliero, sin dal 2000, successivamente come direttore di struttura complessa Uoc Organizzazione e Cure Territoriali, a far data dal 2019 a tutt'oggi. Di Luzio ha inoltre maturato un'esperienza pluriennale nell'assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, in qualità di dirigente del servizio di programmazione sanitaria. L'esperienza ultraventennale, maturata in ambito sanitario da parte di Di Luzio in posizione di titolarità di direzione di strutture, ha consentito dunque di ritenere la professionalità adeguata all'incarico e atta a supportare validamente la direzione generale nella gestione della Asl di Pescara. La durata dell’incarico di Di Luzio quale direttore sanitario della Asl di Pescara è fissata in anni quattro.

Il nuovo direttore sanitario Rossano Di Luzio con il direttore generale Vero Michitelli