Tv, Roseto degli Abruzzi protagonista su Rai 1 per tutta la settimana nel programma "Dedicato"

Roseto degli Abruzzi, per tutta la settimana dal 5 al 9 luglio, sarà protagonista in televisione su Rai 1.

Infatti le telecamere del programma "Dedicato" saranno in città con la presenza del giornalista inviato Domenico Marocchi che si occupa delle finestre esterne dalle località balneari.

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9:55 alle 11:25.

Marocchi, dopo aver raccontato le vacanze di Rimini “Dedicato” arriva a Roseto per poi approdare a San Benedetto del Tronto, Ponza e Maratea nelle prossime settimane. Come accade in studio, anche sulla spiaggia protagoniste saranno le storie: storie di incontri, ma anche di grandi distanze finalmente colmate, storie di chi vuole raccontarsi e trasferire il proprio sentimento di amore, gratitudine o ricordo ad una persona cara. Il tutto con la formula della dedica musicale, ma anche della dedica legata a un film o a un programma televisivo scovato nelle Teche Rai.

La diretta andrà in onda per i primi 4 giorni dal lido Bolla Mare, mentre per l’ultimo appuntamento ci si sposterà al lido Riva del Sole. Fra gli autori della settimana rosetana c’è Barbara Cinque, che per alcuni anni ha fatto parte dello staff che ha gestito il festival cinematografico Roseto Opera Prima.