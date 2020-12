Niente acqua a Rosciano per il collegamento di una nuova condotta

Rosciano resta senza acqua per i lavori di collegamento della nuova condotta idrica in via Madonna della Pace.

A farlo sapere è l'Aca che annuncia come l'interruzione dell'erogazione idrica sia prevista per la giornata di martedì 22 dicembre.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8 alle 17 (salvo imprevisti).

Queste le zone nelle quali i rubinetti resteranno a secco: