Rosciano resta senza pediatra: i genitori manifestano e il sindaco scrive all'assessore regionale alla Sanità

Circa mille bambini di Rosciano restano senza pediatra e i genitori scendono in piazza. Come riferisce a IlPescara una delle tante mamme allarmate ormai dalla notizia che il pediatra andrà in pensione e che a quanto pare non sarà rimpiazzato, giovedì 3 agosto le famiglie si riuniranno davanti al presidio sanitario di Cepagatti per manifestare pacificamente.

“È da un mese che cerchiamo risposte dalla Asl e ci dicono che possiamo fare riferimento ai due pediatri che sono a Spoltore e Pianella, ma è lontano. Cosa facciamo se ci sono delle visite d'urgenza? Per andare bisogna organizzarsi – aggiunge – e sapere che si dovrà passare la giornata lì. Tra l'altro non siamo certi che possano prenderli tutti in carico e molto probabilmente non sarà così. Comunque si satureranno”. Nello specifico sono 450 i bambini che hanno meno di 6 anni che resteranno senza il dottore, cui si aggiungono gli altri 500) che invece hanno dai 7 anni in su. “Ci hanno detto che per i bambini dai 7 anni in su possiamo fare riferimento al medico generico, ma con tutte le limitazioni legate alle cure adolescenziali. Alla fine si finisce per essere rimandati sempre al pediatra che a Rosciano non ci sarà più”.

A partecipare alla manifestazione sono stati inviati mamme, papà, nonni e tutti coloro che vorranno esserci per far sentire la voce dei genitori che chiedono un riferimento per i figli più vicino al territorio.

Se manifestazione sarà il sindaco Simone Palozzo, raggiunto telefonicamente dal nostro giornale, ci sarà. “Sono sempre al fianco della popolazione”, spiega. “Ho saputo da alcune mamme un paio di settimane fa che non ci sarebbe stato più il pediatra”, spiega riferendo di una lettera che sta scrivendo all'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. “Sappiamo che pediatri purtroppo non ce ne sono – sottolinea il primo cittadino -, ma auspichiamo che si possa dare risposta ai tanti genitori preoccupati dalla situazione che si sta venendo a creare. L'obiettivo è dare una risposta indolore a queste famiglie perché oggettivamente fare riferimento a Pianella e Spoltore non è semplice. Noi abbiamo il nostro piccolo presidio a Cepagatti, magari si potrebbe prevedere lì la presenza di un pediatra”.

Una manifestazione pacifica quella che i genitori stanno organizzando, ribadisce ancora la giovane mamma con cui parliamo e che di bambini ne ha due. Per loro la priorità sono i figli e dunque la volontà è quella di aprire un dialogo al fine di trovare insieme la miglior soluzione per evitare disagi e soprattutto evitare il rischio di trovarsi di fronte ad un'emergenza o all'esigenza di una visita domiciliare trattandosi di bambini così piccoli.