A Roccamorice inaugurata la foresteria sul Cammino di Celestino

Inaugurata ieri primo agosto la foresteria realizzata nei locali della ex Casa del Principe nell'area dell'eremo di Santo Spirito a Maiella a Roccamorice. Presenti, fra gli altri, il senatore Luciano D'Alfonso, il sindaco di Roccamorice Alessandro D'Ascanio, il direttore del Parco nazionale della Maiella Luciano Di Martino e il responsabile della cooperativa Ripa Rossa Daniele Palumbo. Il senatore ha parlato di "Un "giacimento di autenticità", un luogo che "consente lo spirito riflessivo, che ci fa recuperare l'andare in profondità, in una stagione lunghissima in cui tutti scegliamo la comodità della superficie".

La foresteria presenta delle "cellette celestinane" e una "casa del parco" nel cammino di Celestino ha spiegato Di Martino come riporta Ansa,ricordando che i lavori sono stati possibili grazie ai bandi del ministero per la transizione ecologica destinati all'efficientamento energetico nelle aree dei parchi, aggiungendo che a Roccamorice si lavora da sempre per potenziare il parco e i luoghi legati a Celestino:

"E questa 'casa del Parco' non sarà beneficio solo per la cooperativa Ripa Rossa, che svolge il suo ruolo con dedizione e risultati elevatissimi, ma anche per le altre cooperative che vivono di escursioni e visite guidate". Il sindaco ha aggiunto:

"Il Comune ha restaurato, a partire dal 2013, con fondi dell'8 per mille, della Regione Abruzzo e del parco. Poi abbiamo ideato un progetto di gestione, valorizzazione e animazione culturale per il tramite dell'assegnazione del bene alla cooperativa Ripa Rossa. Visite guidate, attività musicali, teatrali, esposizioni, esperienze con il grande cinema e ora l'apertura della foresteria per soggiorni in un luogo straordinario"