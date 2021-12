Roberto Straccia scambiato per un altro e ucciso dalla criminalità organizzata dopo un sequestro? Il caso a Chi l'ha visto? [VIDEO]

"Chi l'ha visto?", la nota trasmissione di Rai 3 torna sul caso di Roberto Straccia, il giovane studente universitario marchigiano che venne ritrovato morto sulle costa costa di Bari dopo essere scomparso qualche settimana prima da Pescara.

Straccia studiava nell'università "Gabriele d'Annunzio" e scomparse misteriosamente in una giornata di sole dopo essere uscito per correre sul lungomare.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, a 10 anni dalla tragica morte, è tornata a occuparsi del caso nella puntata di ieri, mercoledì 1 dicembre.

Lo scenario paventato è davvero inquietante: Straccia potrebbe essere stato scambiato per un altro ragazzo, molto somigliante a lui, che doveva essere rapito per questioni riguardanti dei traffici di droga in mezzo ai quali c'erano questioni sospese della 'ndrangheta e della criminalità di Foggia. Straccia sarebbe stato scambiato per un altro ragazzo, un calabrese che viveva nella nostra città. Ai microfoni dell'inviata Paola Grauso, l'avvocato della famiglia, Marilena Mecchi, si chiede se Roberto Straccia potesse essere salvato: «Il 30 dicembre del 2011 la Direzione Nazionale Antimafia chiese il suo fascicolo alla procura di Pescara dopo un'intercettazione telefonica». Ascoltato anche un collaboratore di giustizia che rivela dettagli davvero inquietanti.

Per rivedere l'intera puntata e la parte completa dedicata al caso di Roberto Straccia basta cliccare sul seguente link e andare al minuto 40: https://www.raiplay.it/video/2021/11/Chi-lha-visto---Puntata-del-01122021-dcec97b1-62c0-4810-a942-e1798465fa22.html