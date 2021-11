Roberto Ciufoli a spasso per Pescara, l'incontro con l'assessore Cremonese [FOTO]

Roberto Ciufoli a spasso per Pescara. Il noto attore si è fatto immortalare oggi pomeriggio in centro insieme all'assessore comunale al commercio, turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese. Ciufoli si trova in questi giorni in Abruzzo perché è in scena al teatro Tosti di Ortona per due date del musical “A Christmas Carol” (ieri sera e, in replica, questa sera).

Così, tra una pausa e l'altra, ne ha approfittato per fare una breve tappa nella nostra città. Attivo anche come regista teatrale, dopo l'esperienza nella scorsa edizione a “L’Isola dei Famosi”, Roberto anche quest’anno interpreta Ebenezer Scrooge, ricco uomo d’affari dall’indole meschina e avara.